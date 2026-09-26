Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: результаты 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, завершился пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, прошедших в субботу.

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 160,97.

2. Дарья Гримм и Григорий Родин (Германия) — 156,55.

3. Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян (США) — 153,65.

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Девушки. Итоговые результаты:

1. Ван Ихань (Китай) — 201,82.

2. Софья Шифрина (Израиль) — 196,29.

3. Стефания Гладки (Франция) — 189,92.