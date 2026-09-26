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«Всегда хочется оценку больше». Шайдоров — о КП на мемориале Ондрея Непелы

«Всегда хочется оценку больше». Шайдоров — о КП на мемориале Ондрея Непелы
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Олимпийский чемпион казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о своём прокате короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. После первого дня соревнований Шайдоров занимает третье место с результатом 95,98 балла. Лидирует россиянин Евгений Семененко (101,16).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Короткая программа
25 сентября 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
101.16
2
Даниэль Грассль
Италия
99.10
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
95.98

— Вокруг тебя такой ажиотаж. Привык уже к этому или ещё нет?
— Ну да, очень много внимания, но мне нравится поддержка людей.

— Показалось, что ты не был доволен своей оценкой. Как думаешь, почему так?
— Ну, конечно, всегда хочется оценку больше, но здесь я скорее старался сделать элементы. В принципе, я доволен результатом, потому что выходить после долгого перерыва очень сложно всегда. Особенно после того, как я очень много работал над скольжением. Сейчас просто было важно выйти и всё сделать. В принципе, я с этим справился. Я думаю, что в течение сезона буду прибавлять-прибавлять, поэтому получится намного лучше.

— А почему Алексей Евгеньевич Урманов сейчас не здесь?
— У Алексея Евгеньевича не получилось сделать визу, и поэтому на этом турнире его не будет. На следующий турнир уже, надеюсь, получится получить визу.