«Мне нужно откататься идеально». Итальянский фигурист Грассль — о возвращении россиян

Итальянский фигурист Даниэль Грассль высказался об участии российских спортсменов на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. После короткой программы Грассль идёт вторым с результатом 99,10 балла. Лидирует российский фигурист Евгений Семененко (101,16).

— Что вы думаете о нейтральных атлетах, выступающих здесь?

— Думаю, здорово, что российские фигуристы снова выступают здесь. Когда я соревнуюсь с ними, у меня всегда гораздо больше мотивации их обыграть. Последние четыре года на чемпионатах Европы были для меня очень сложными. Когда их нет, понимаешь, что можешь победить даже с ошибками, и это создаёт для меня сильное давление. Теперь я знаю: чтобы выиграть чемпионат Европы, мне нужно откататься идеально. Именно с таким настроём я должен туда ехать, – приводит слова Грассля «Советский спорт».