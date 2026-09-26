Авербух — о Семененко: один из претендентов на нашу «золотую» путёвку

Серебряный призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристов на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует Евгений Семененко с результатом 101,16 балла.

«Радуюсь хорошим прокатам наших ребят. Это очень важно. Но цифры и рекорды в фигурном катании — большая и относительная вещь. Правила постоянно меняются, уровень турниров разнородный, судьи дают разные баллы, и турниры зачастую не первой категории. Иногда даже докручивают баллы, чтобы поднять статус турнира. Поэтому на это обращать внимания не стоит. Надо обратить внимание на то, что Женя Семененко набирает форму и выступает лучше, чем на предыдущем турнире. Это положительный факт.

Женя идёт поступательно. Он интересный, волевой и достаточно стабильный спортсмен. Семененко — один из претендентов на нашу «золотую» путёвку на чемпионаты мира и Европы.

Женя — в топ-3 претендентов, куда ещё входят Гуменник и ярко начавший сезон Дикиджи. Там был бы и Марк Кондратюк, но, к сожалению, он не может выступать. Возможно, и Матвей Ветлугин сможет включиться в эту борьбу.

Преимущество Семененко в том, что он очень стабильный спортсмен. На ключевых этапах соревнований Женя берёт себя в руки и показывает максимум из того, что может. Это не раз выручало. Это его положительная история. Ещё огромный плюс Семененко — в том, что он тренируется у выдающегося Алексея Мишина, стратега и профессора высочайшего фигурного катания, который знает, как подводить спортсменов к пику формы», – приводит слова Авербуха Sport24.