15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух — о Семененко: один из претендентов на нашу «золотую» путёвку

Авербух — о Семененко: один из претендентов на нашу «золотую» путёвку
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристов на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует Евгений Семененко с результатом 101,16 балла.

«Радуюсь хорошим прокатам наших ребят. Это очень важно. Но цифры и рекорды в фигурном катании — большая и относительная вещь. Правила постоянно меняются, уровень турниров разнородный, судьи дают разные баллы, и турниры зачастую не первой категории. Иногда даже докручивают баллы, чтобы поднять статус турнира. Поэтому на это обращать внимания не стоит. Надо обратить внимание на то, что Женя Семененко набирает форму и выступает лучше, чем на предыдущем турнире. Это положительный факт.

Женя идёт поступательно. Он интересный, волевой и достаточно стабильный спортсмен. Семененко — один из претендентов на нашу «золотую» путёвку на чемпионаты мира и Европы.

Женя — в топ-3 претендентов, куда ещё входят Гуменник и ярко начавший сезон Дикиджи. Там был бы и Марк Кондратюк, но, к сожалению, он не может выступать. Возможно, и Матвей Ветлугин сможет включиться в эту борьбу.

Преимущество Семененко в том, что он очень стабильный спортсмен. На ключевых этапах соревнований Женя берёт себя в руки и показывает максимум из того, что может. Это не раз выручало. Это его положительная история. Ещё огромный плюс Семененко — в том, что он тренируется у выдающегося Алексея Мишина, стратега и профессора высочайшего фигурного катания, который знает, как подводить спортсменов к пику формы», – приводит слова Авербуха Sport24.

Материалы по теме
Фёдоров не справился, Лутфуллин выдал «пятиквадку». Теперь черёд Семененко! LIVE
Live
Фёдоров не справился, Лутфуллин выдал «пятиквадку». Теперь черёд Семененко! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android