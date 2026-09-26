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Глеб Лутфуллин исполнил пять четверных в ПП на мемориале Ондрея Непелы

Глеб Лутфуллин исполнил пять четверных в ПП на мемориале Ондрея Непелы
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин представил произвольную программу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. В сумме за две программы он набрал 251,46 балла и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

В произвольной программе Лутфуллин исполнил четверной флип (с недокрутом), четверной риттбергер, каскад из четверного тулупа, тройного акселя и двойного акселя, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сольный четверной сальхов и тройной риттбергер.

Соревнования проходят с 25 по 27 сентября. Из россиян на них выступают Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин (все — одиночное катание), Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (танцы на льду). Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральн