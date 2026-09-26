Евгений Семененко выиграл мемориал Ондрея Непелы в Словакии, набрав 292,09 балла

Российский фигурист Евгений Семененко выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы». В сумме за две программы он получил от судей 292, 09 балла.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,80). Третьим стал чемпион Олимпиады 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с результатом 272,75 балла.

Россияне Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли четвёртое и 10-е места соответственно.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы, Братислава, мужчины, итоговые результаты:

1. Евгений Семененко (Россия) — 292,09.

2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,80.

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 272,75.

4. Глеб Лутфуллин (Россия) — 251,46.

10. Григорий Фёдоров (Россия) — 213,80.