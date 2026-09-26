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Евгений Семененко выиграл мемориал Ондрея Непелы в Словакии, набрав 292,09 балла

Евгений Семененко выиграл мемориал Ондрея Непелы в Словакии, набрав 292,09 балла
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Российский фигурист Евгений Семененко выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы». В сумме за две программы он получил от судей 292, 09 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,80). Третьим стал чемпион Олимпиады 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с результатом 272,75 балла.

Россияне Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли четвёртое и 10-е места соответственно.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы, Братислава, мужчины, итоговые результаты:

1. Евгений Семененко (Россия) — 292,09.
2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,80.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 272,75.
4. Глеб Лутфуллин (Россия) — 251,46.
10. Григорий Фёдоров (Россия) — 213,80.

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