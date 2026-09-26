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Фото: реакция Евгения Семененко на победу на мемориале Ондрея Непелы

Фото: реакция Евгения Семененко на победу на мемориале Ондрея Непелы
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Российский фигурист Евгений Семененко уверенно выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Спортсмен чисто исполнил обе программы и получил от судей 292,09 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

Реакция Семененко на победу

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Второе место на турнире занял итальянец Даниэль Грассль с результатом 278,80 балла. Третьим стал олимпийский чемпион казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (272,75).

Ещё два россиянина Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.

Соревнования проходят с 25 по 27 сентября. Из россиян на них также выступают танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они выйдут на лёд с произвольным танцем завтра, 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участ