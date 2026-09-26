Фото: реакция Евгения Семененко на победу на мемориале Ондрея Непелы
Российский фигурист Евгений Семененко уверенно выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Спортсмен чисто исполнил обе программы и получил от судей 292,09 балла.
Реакция Семененко на победу
Фото: Скриншот из трансляции Okko
Второе место на турнире занял итальянец Даниэль Грассль с результатом 278,80 балла. Третьим стал олимпийский чемпион казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (272,75).
Ещё два россиянина Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.
Соревнования проходят с 25 по 27 сентября. Из россиян на них также выступают танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они выйдут на лёд с произвольным танцем завтра, 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участ