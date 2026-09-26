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Семененко на мемориале Непелы набрал больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026

Семененко на мемориале Непелы набрал больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026
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Российский фигурист Евгений Семененко набрал на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, сумму баллов больше, чем оценки казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, с которыми тот выиграл Олимпиаду 2026 года (291,58).

Ранее россиянин уверенно выиграл турнир серии «Челленджер», получив от судей 292,09 балла. Шайдоров также принимал участие в соревнованиях в Словакии и занял третье место с результатом 272,75 балла. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (278,80).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

Россиянин Глеб Лутфуллин занял четвёртое место (251,46), Григорий Фёдоров — 10-й (213,80).

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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