Семененко на мемориале Непелы набрал больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Евгений Семененко набрал на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, сумму баллов больше, чем оценки казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, с которыми тот выиграл Олимпиаду 2026 года (291,58).

Ранее россиянин уверенно выиграл турнир серии «Челленджер», получив от судей 292,09 балла. Шайдоров также принимал участие в соревнованиях в Словакии и занял третье место с результатом 272,75 балла. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (278,80).

Россиянин Глеб Лутфуллин занял четвёртое место (251,46), Григорий Фёдоров — 10-й (213,80).

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.