Оценки Евгения Семененко вошли в топ-10 лучших результатов одиночников в истории

Оценки российского фигуриста Евгения Семененко на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, вошли в топ-10 лучших результатов одиночников в истории. За своё выступление спортсмен получил 292,09 балла.

Ранее Евгений одержал уверенную победу. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,80). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с результатом 272,75 балла.

Российские фигуристы Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.