Евгений Семененко — обладатель лучшей суммы баллов среди российских одиночников

Фигурист Евгений Семененко набрал лучшую в истории сумму баллов за две программы среди российских одиночников. Ранее он стал победителем турнира серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. За своё выступление спортсмен получил от судей 292,09 балла. До Семененко это достижение принадлежало Марку Кондратюку. На чемпионате Европы 2022 года он набрал 286,56 балла.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,80). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с результатом 272,75 балла.

Российские фигуристы Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в