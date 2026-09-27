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Евгений Семененко стал обладателем лучших баллов в ПП среди российских одиночников

Евгений Семененко стал обладателем лучших баллов в ПП среди российских одиночников
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко стал обладателем лучшего результата в произвольной программе среди российских одиночников. В ПП на мемориале Ондрея Непелы он набрал 190,93 балла. Ранее этот рекорд принадлежал Марку Кондратюку (187,5).

Ранее Евгений уверенно выиграл турнир серии «Челленджер» в Братиславе, Словакия. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,80). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с результатом 272,75 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

Российские фигуристы Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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