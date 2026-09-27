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Видео: Камила Валиева исполнила каскад из четверного и тройного тулупов

Видео: Камила Валиева исполнила каскад из четверного и тройного тулупов
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Российская фигуристка Камила Валиева исполнила каскад из четверного и тройного тулупов на тренировке.

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию. Позже Камила выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. В короткой и произвольной программах спортсменка допустила несколько ошибок. Программы на сезон-2026/2027 Валиевой поставил французский хореограф Бенуа Ришо. Тренером спортсменки является Светлана Соколовская.

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