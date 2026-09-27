Семененко прокомментировал победу на мемориале Ондрея Непелы в Словакии

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

«Естественно безумно рад, что получается уже второе выступление международной арене и прокаты всё лучше и лучше, в этот раз получилось и короткую хорошо откатать. Безумно рад победе, безумно рад балам. На достигнутом не останавливаемся. Продолжаем работать. Желание было очень большое. Понятно, видел, что состав сильный на турнире. Но всё равно, всегда надо стремиться к лучшему, соревноваться с лучшими, ну и тем более приятно побеждать среди такого состава. Очень рад, что удалось показать своё хорошее катание», — сказал Семененко в эфире Okko.

В сумме за две программы он получил от судей 292, 09 балла.Россиянин Глеб Лутфуллин занял четвёртое место (251,46), Григорий Фёдоров — 10-й (213,80).

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.