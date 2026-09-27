Семененко рассказал, какой подарок сделает себе за победу на турнире в Словакии

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, какой подарок планирует сделать себе за победу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

«Когда сюда ехал, думал купить какой-то парфюм на обратном пути. Уже думаю, что да, заслужил точно. Оформлю этот момент», — сказал Евгений Семененко в эфире Okko.

В сумме за две программы Евгений Семененко получил от судей 292, 09 балла. Россиянин Глеб Лутфуллин занял четвёртое место (251,46), Григорий Фёдоров — 10-й (213,80).

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.