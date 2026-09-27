Семененко рассказал, готов ли он к участию в этапах Гран-при

Российский фигурист Евгений Семененко после победы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия) высказался о том, готов ли он к участию в этапах Гран-при.

«Мне очень хочется выступать на всех возможных соревнованиях, а уж тем более на таких, как Гран-при. Надеюсь, что всё дальше будет складываться хорошо», — сказал Евгений Семененко в эфире Okko.

В сумме за две программы Евгений Семененко получил от судей 292,09 балла. Россиянин Глеб Лутфуллин занял четвёртое место (251,46), Григорий Фёдоров — 10-й (213,80).

Турнир проходит с 25 по 27 сентября. Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.