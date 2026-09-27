Сегодня, 27 сентября, завершится турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы», который проходит в Братиславе, Словакия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Расписание на 27 сентября (время московское):

12:30. Женщины. Произвольная программа;

17:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

Мемориал Ондрея Непелы проходит с 25 по 27 сентября. В женском одиночном катании российские спортсменки не выступают. В танцах на льду в нейтральном статусе на лёд выйдут Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Ранее Евгений Семененко стал победителем соревнований в мужском одиночном катании, набрав 292,09 балла.