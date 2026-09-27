«Становится фигуристом без слабых мест». Елена Вайцеховская — о Евгении Семененко

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о сильных сторонах Евгения Семененко после его победы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

«Умопомрачительно прекрасное выступление Жени Семененко в Братиславе навело на размышления. Если брать самый топовый срез мужского одиночного катания в России, Семененко стоит в нём особняком уже в силу тех условий, в которых тренируется.

Объясню: Влад Дикиджи, Пётр Гуменник, Николай Угожаев и даже Марк Кондратюк у своих тренеров единственные (спортсмены такого уровня) и, соответственно, тщательно опекаемые. Семененко у Мишина — один из. Понятно, что память у нас всех бывает короткая, но два года назад Женя проиграл чемпионат России не только Дикиджи, но и Глебу Лутфуллину, ученику своего же тренера.

Часто бывает, что после таких поражений спортсмены уходят, начинают искать для себя более комфортные условия для работы. Именно это в своё время имел в виду Мишин, когда говорил, что температуру его группы очень непросто выдерживать. Тот же Матвей Ветлугин, к примеру, не смог. Семененко же успешно с этим справляется. Более того, ему определённо это нравится.

При том что фигуристу невероятно идут обе его программы, при том что он настолько хорошо понял хореографию Бенуа Ришо и вписался в неё, он не художник, он — боец. Поэтому выходит побеждать там, где очень многие мысленно настраивали бы себя на то, что второе место за олимпийским чемпионом — прекрасный результат.

Уже написала в недавнем посте: именно это качество мне в Евгении всегда очень сильно импонировало. Даже когда он катался с корявыми выездами из прыжков. Сейчас же становится фигуристом без слабых мест, и только ему, наверное, известно, сколько усилий это стоило.

Ну и банальное скажу: в мужском одиночном нас ждёт невероятный, интереснейший сезон. Какого очень давно не было»,