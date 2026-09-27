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ISU Мемориал Непелы. Танцы на льду. Произвольный танец
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17:30 Мск
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Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко на мемориале Непелы

Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко на мемориале Непелы
Комментарии

Авторитетный российский тренер, жена Алексея Мишина Татьяна Мишина прокомментировала победу их ученика Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Это большая радость! Конечно, ожидать победы при таком составе было очень трудно. Тут главной задачей было показать максимум своих возможностей на данный момент. Женя с этим отлично справился. Чтобы выигрывать, надо обе программы катать очень хорошо — и короткую, и произвольную. Особенно радостно, что на международном старте Женю так оценили. Наши фигуристы выступают после длительного перерыва, и никогда не знаешь, как тебя оценят даже не в плане техники, а в плане компонентов.

Сейчас самые приятные впечатления. Всё сложилось очень здорово. Думаю, что и сильный состав пошёл на пользу, потому что, когда рядом такие соперники, хочется у них выиграть, но для этого нужна сильная мобилизация собственны