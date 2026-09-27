Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко на мемориале Непелы

Авторитетный российский тренер, жена Алексея Мишина Татьяна Мишина прокомментировала победу их ученика Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

«Это большая радость! Конечно, ожидать победы при таком составе было очень трудно. Тут главной задачей было показать максимум своих возможностей на данный момент. Женя с этим отлично справился. Чтобы выигрывать, надо обе программы катать очень хорошо — и короткую, и произвольную. Особенно радостно, что на международном старте Женю так оценили. Наши фигуристы выступают после длительного перерыва, и никогда не знаешь, как тебя оценят даже не в плане техники, а в плане компонентов.

Сейчас самые приятные впечатления. Всё сложилось очень здорово. Думаю, что и сильный состав пошёл на пользу, потому что, когда рядом такие соперники, хочется у них выиграть, но для этого нужна сильная мобилизация собственны