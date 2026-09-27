Мишин — о победе Семененко: просто герой, он один сражается со всем миром

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин оценил победу своего ученика, двукратного чемпиона России Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

«Турнир был очень ответственным и серьёзным — и не только по составу сильных участников, но и по тому уровню катания, который они продемонстрировали. Я как представитель нашей федерации очень доволен тем, что возвращение отечественного фигурного катания на мировую арену проходит успешно. А Женя — просто герой. Его хорошо и приятно тренировать, но когда он выходит на старт, то он один сражается со всем миром. И это качество у Жени есть», — приводит слова Мишина ТАСС.