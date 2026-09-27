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Мишин — о победе Семененко: просто герой, он один сражается со всем миром

Мишин — о победе Семененко: просто герой, он один сражается со всем миром
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин оценил победу своего ученика, двукратного чемпиона России Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Турнир был очень ответственным и серьёзным — и не только по составу сильных участников, но и по тому уровню катания, который они продемонстрировали. Я как представитель нашей федерации очень доволен тем, что возвращение отечественного фигурного катания на мировую арену проходит успешно. А Женя — просто герой. Его хорошо и приятно тренировать, но когда он выходит на старт, то он один сражается со всем миром. И это качество у Жени есть», — приводит слова Мишина ТАСС.

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