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Виктория Стрельцова выиграла первый этап ЮГП России в Москве, Мильто — вторая

Виктория Стрельцова выиграла первый этап ЮГП России в Москве, Мильто — вторая
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Российская фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей первого этапа юниорского серии Гран-при России, который проходит в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 201,73 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 1, Москва
Девушки. Произвольная программа
27 сентября 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Виктория Стрельцова
Москва
201.73
2
Диана Мильто
Москва
198.16
3
Дарья Лебедева
Москва
197.23

Второй стала Диана Мильто с результатом 198,16. Тройку призёров замкнула Дарья Лебедева (197,23).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Девушки. Итоговое положение:

  1. Виктория Стрельцова — 201,73 балла.
  2. Диана Мильто — 198,16.
  3. Дарья Лебедева — 197,23.
  4. Софья Смагина — 195,52.
  5. Елизавета Крылова — 187,57.
  6. Дарья Царегородцева — 183,25.
  7. Полина Мартыненко — 183,15.
  8. Мирослава Лезина — 183,05.
  9. Риана Ганиева — 182,82.
  10. Алёна Галкина — 179,77.
Календарь югиорского Гран-при России
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