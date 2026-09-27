Виктория Стрельцова выиграла первый этап ЮГП России в Москве, Мильто — вторая

Российская фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей первого этапа юниорского серии Гран-при России, который проходит в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 201,73 балла.

Второй стала Диана Мильто с результатом 198,16. Тройку призёров замкнула Дарья Лебедева (197,23).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Девушки. Итоговое положение:

Виктория Стрельцова — 201,73 балла. Диана Мильто — 198,16. Дарья Лебедева — 197,23. Софья Смагина — 195,52. Елизавета Крылова — 187,57. Дарья Царегородцева — 183,25. Полина Мартыненко — 183,15. Мирослава Лезина — 183,05. Риана Ганиева — 182,82. Алёна Галкина — 179,77.