Виктория Стрельцова выиграла первый этап ЮГП России в Москве, Мильто — вторая
Российская фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей первого этапа юниорского серии Гран-при России, который проходит в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 201,73 балла.
Второй стала Диана Мильто с результатом 198,16. Тройку призёров замкнула Дарья Лебедева (197,23).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Девушки. Итоговое положение:
- Виктория Стрельцова — 201,73 балла.
- Диана Мильто — 198,16.
- Дарья Лебедева — 197,23.
- Софья Смагина — 195,52.
- Елизавета Крылова — 187,57.
- Дарья Царегородцева — 183,25.
- Полина Мартыненко — 183,15.
- Мирослава Лезина — 183,05.
- Риана Ганиева — 182,82.
- Алёна Галкина — 179,77.
Материалы по теме