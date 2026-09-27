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Матвей Ветлугин заменит Андрея Мозалёва на «челленджере» в Батуми

Матвей Ветлугин заменит Андрея Мозалёва на «челленджере» в Батуми
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Российский фигурист Матвей Ветлугин заменит Андрея Мозалёва на турнире серии «Челленджер» в Батуми. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации СМИ, решение о замене было принято недавно и оно не имеет отношения к каким-либо проблемам со здоровьем у Мозалёва.

Турнир в Грузии пройдёт с 30 сентября по 3 октября.

Ранее Матвей Ветлугин выступил на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, где занял второе место. В сумме за две программы спортсмен получил от судей 254,53 балла. Победу одержал представитель Эстонии Михаил Селевко, набрав 260,87.

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