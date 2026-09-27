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«Лучший среди топов». Хореограф Семененко — о победе фигуриста на турнире в Словакии

«Лучший среди топов». Хореограф Семененко — о победе фигуриста на турнире в Словакии
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Хореограф Никита Михайлов высказался о победе Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Потрясающе прошли и короткая, и произвольная программы. Уже гораздо увереннее, чем на Kinoshita Group Cup. Даже, наверное, ещё увереннее, чем прокаты. Евгений делает шаг за шагом, становится всё лучше и лучше. Работа с программами идёт, они будут улучшаться. На данный момент я очень рад. Поздравляю штаб Алексея Николаевича Мишина, поздравляю Женю.

Хочу отметить, что на этом турнире у Евгения была очень серьёзная конкуренция. Грассль, который владеет очень хорошим техническим контентом. Олимпийский чемпион Шайдоров. Адам Сяо Хим Фа, который тоже топ-фигурист. И среди этих топов Женя стал лучшим. Поэтому тут только восхищение и поздравления. Дальше будем работать по сезону и усиливать программы», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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