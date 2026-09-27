«Лучший среди топов». Хореограф Семененко — о победе фигуриста на турнире в Словакии

Хореограф Никита Михайлов высказался о победе Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

«Потрясающе прошли и короткая, и произвольная программы. Уже гораздо увереннее, чем на Kinoshita Group Cup. Даже, наверное, ещё увереннее, чем прокаты. Евгений делает шаг за шагом, становится всё лучше и лучше. Работа с программами идёт, они будут улучшаться. На данный момент я очень рад. Поздравляю штаб Алексея Николаевича Мишина, поздравляю Женю.

Хочу отметить, что на этом турнире у Евгения была очень серьёзная конкуренция. Грассль, который владеет очень хорошим техническим контентом. Олимпийский чемпион Шайдоров. Адам Сяо Хим Фа, который тоже топ-фигурист. И среди этих топов Женя стал лучшим. Поэтому тут только восхищение и поздравления. Дальше будем работать по сезону и усиливать программы», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.