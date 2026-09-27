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Ким Ю Сон выиграла мемориал Ондрея Непелы в Словакии, Пиндзарроне стала шестой

Ким Ю Сон выиграла мемориал Ондрея Непелы в Словакии, Пиндзарроне стала шестой
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Южнокорейская фигуристка Ким Ю Сон стала победительницей мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. По сумме двух программ она получила от судей 202,70 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Женщины. Произвольная программа
27 сентября 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Ким Ю Сон
Южная Корея
202.70
2
Ли Ха Ин
Южная Корея
190.55
3
Оливия Ленгиелова
Словакия
182.99

Второй стала ещё одна представительница Южной Кореи Ли Ха Ин с результатом 190,55. Тройку призёров замкнула Оливия Ленгиелова из Словакии (182,99).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия. Женщины. Итоговое положение:

  1. Ким Ю Сон (Южная Корея) — 202,70.
  2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 190,55.
  3. Оливия Ленгиелова (Словакия) — 182,99.
  4. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 175,64.
  5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 166,69.
  6. Нина Пиндзарроне (Бельгия) — 164, 89.
  7. Юлия Заутер (Румыния) — 163,23.
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