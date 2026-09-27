Ким Ю Сон выиграла мемориал Ондрея Непелы в Словакии, Пиндзарроне стала шестой

Южнокорейская фигуристка Ким Ю Сон стала победительницей мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. По сумме двух программ она получила от судей 202,70 балла.

Второй стала ещё одна представительница Южной Кореи Ли Ха Ин с результатом 190,55. Тройку призёров замкнула Оливия Ленгиелова из Словакии (182,99).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия. Женщины. Итоговое положение:

Ким Ю Сон (Южная Корея) — 202,70. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 190,55. Оливия Ленгиелова (Словакия) — 182,99. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 175,64. Габриэль Дэйлман (Канада) — 166,69. Нина Пиндзарроне (Бельгия) — 164, 89. Юлия Заутер (Румыния) — 163,23.