«Это мотивирует». Олимпийский чемпион Шайдоров — о конкуренции с российскими фигуристами

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал выступление на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Спортсмен занял третье место. Победу одержал россиянин Евгений Семененко.

— Как сам оценишь первый старт после Олимпиады?

— Ну, действительно, после Олимпиады собраться очень сложно, но тем не менее я очень много работал и старался набирать форму. Пока я ещё её набираю. Надеюсь, что уже к этапам Гран-при будет лучше. Первый старт довольно-таки неплохо