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ISU Мемориал Непелы. Танцы на льду. Произвольный танец
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«Это мотивирует». Олимпийский чемпион Шайдоров — о конкуренции с российскими фигуристами

«Это мотивирует». Олимпийский чемпион Шайдоров — о конкуренции с российскими фигуристами
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал выступление на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Спортсмен занял третье место. Победу одержал россиянин Евгений Семененко.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

— Как сам оценишь первый старт после Олимпиады?
— Ну, действительно, после Олимпиады собраться очень сложно, но тем не менее я очень много работал и старался набирать форму. Пока я ещё её набираю. Надеюсь, что уже к этапам Гран-при будет лучше. Первый старт довольно-таки неплохо