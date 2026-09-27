15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова назвала тренера Семененко гением после победы фигуриста на турнире в Братиславе

Тарасова назвала тренера Семененко гением после победы фигуриста на турнире в Братиславе
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает тренера двукратного чемпиона России Евгения Семененко Алексея Мишина гением после победы ученика на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Женя показал выдающийся уровень. И Мишин — абсолютный гений. В таком возрасте воспитать такого парня вместе со своей женой Таней — это невероятно. Понять это невозможно даже тем, кто работал в этом возрасте. Я так за него рада, вышел и всех победил», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

За своё выступление на мемориале Ондрея Непелы спортсмен получил от су