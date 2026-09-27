Тарасова назвала тренера Семененко гением после победы фигуриста на турнире в Братиславе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает тренера двукратного чемпиона России Евгения Семененко Алексея Мишина гением после победы ученика на турнире серии «Челленджер» в Братиславе (мемориал Ондрея Непелы).

«Женя показал выдающийся уровень. И Мишин — абсолютный гений. В таком возрасте воспитать такого парня вместе со своей женой Таней — это невероятно. Понять это невозможно даже тем, кто работал в этом возрасте. Я так за него рада, вышел и всех победил», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

За своё выступление на мемориале Ондрея Непелы спортсмен получил от су