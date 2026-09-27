Танцевальный дуэт Жданова/Бабаев-Смирнов не выступит на «челленджере» в Батуми

Тренер российских фигуристов Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова, выступающих в танцах на льду, Ксения Румянцева сообщила, что спортсмены не выступят на турнире серии «Челленджер» в Грузии.

«Ребята не поедут на турнир в Грузии, сначала они и стояли запасными. Тимур на прокатах неудачно в произвольной программе подпрыгнул и повредил колено. Он только завтра должен выйти на лёд. Ничего серьёзного, но неприятно», — приводит слова Румянцевой ТАСС.

Турнир серии «Челленджер» в Батуми, Грузия, пройдёт с 1 по 3 октября. Российские спортсмены допущены до участия в международных стартах в нейтральном статусе.