Василий Соловьёв не будет комментировать фигурное катание в этом сезоне

Комментатор Василий Соловьёв заявил, что в текущем сезоне-2026/2027 не будет работать в качестве комментатора на соревнованиях по фигурному катанию.

«Друзья! Я отдаю себе отчёт в том, что львиная доля подписчиков пришла в мой канал благодаря фигурному катанию, а точнее моему форс-мажорному присутствию в трансляциях Первого канала. Мне неловко обманывать ваши ожидания и молчать.

Вы пишете мне в личных сообщениях и в комментариях, а я НЕ МОГУ ничего вам ответить по существу или что-либо объяснить. Что бы я ни написал, может быть как-то истолковано, а я НЕ ХОЧУ быть истолкованным.

Мы славно поработали в прошедшем сезоне. В этом сезоне такой возможности нет.

Мне очень приятно, что вы интересуетесь. Но нет», — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне он комментировал соревнования на Первом канале.