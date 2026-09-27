Макар Солодников стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при России в Москве

Российский фигурист Макар Солодников стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при России в Москве. В сумме за две программы он получил от судей 237,65 балла.

Второе место занял Эдуард Камоев с результатом 221,20 балла. Тройку призёров замкнул Илья Малышев (220,15).

Фигурное катание. Первый этап юниорской серии Гран-при России, Москва. Юноши. Итоговые результаты:

1. Макар Солодников — 237,65.

2. Эдуард Камоев — 221,20.

3. Илья Малышев — 220,15.

Победу среди девушек одержала ученица Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артём Валов. В парном катании лучшими были Арина Парсегова и Матвей Богданов.