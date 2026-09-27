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Макар Солодников стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при России в Москве

Макар Солодников стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при России в Москве
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Российский фигурист Макар Солодников стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при России в Москве. В сумме за две программы он получил от судей 237,65 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 1, Москва
Юноши. Произвольная программа
27 сентября 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Макар Солодников
Санкт-Петербург
237.65
2
Эдуард Камоев
Санкт-Петербург
221.20
3
Илья Малышев
Москва
220.15

Второе место занял Эдуард Камоев с результатом 221,20 балла. Тройку призёров замкнул Илья Малышев (220,15).

Фигурное катание. Первый этап юниорской серии Гран-при России, Москва. Юноши. Итоговые результаты:

1. Макар Солодников — 237,65.
2. Эдуард Камоев — 221,20.
3. Илья Малышев — 220,15.

Победу среди девушек одержала ученица Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артём Валов. В парном катании лучшими были Арина Парсегова и Матвей Богданов.

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