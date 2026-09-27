Александра Трусова: когда каталась у Плющенко, появилось ощущение, что я лучше других

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как популярность повлияла на ёё взросление.

– До конца Олимпиады, примерно до 18 лет, у меня были практически полностью отключены социальные сети – я могла находиться в них максимум одну минуту в день. Я могла что-то выложить с маминого телефона, но почитать, что обо мне пишут, или вообще понять из интернета, насколько я популярна, возможности не было.

При этом на улице меня начали узнавать лет с 13. Причём независимо от того, какого цвета у меня были волосы: сначала я красилась в рыжий, потом в блондинку, потом возвращалась к русому – меня всё равно узнавали. Однажды меня узнали в шапке и маске, только по глазам. Это было ещё до Олимпиады, когда мне было около 16 лет.

Поэтому я, конечно, чувствовала, что интересна людям. Но родители и тренеры старались это [чувство во мне] приглушить, чтобы не было звёздной болезни. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что лет в 16 она у меня всё-таки была. Когда я каталась у Евгения Плющенко, у меня появилось ощущение, что я лучше других. Сейчас его нет.

– Вы имеете в виду, что считали себя лучше других спортсменов? Или скорее ощущали себя особенной: что вам позволено больше, потому что вас знают и у вас есть большая аудитория?

– Скорее я чувствовала себя особенной. Казалось, что мне в каких-то моментах можно больше, чем другим. Я каталась вместе с