Ветлугин выступит на «челленджере» в Батуми со своими юниорскими программами

Серебряный призёр турнира Lombardia Trophy российский фигурист Матвей Ветлугин выступит на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, с программами, которые катал в юниорские сезоны. Информация о музыке для короткой и произвольной программ появилась на сайте ISU.

В короткой фигурист выступит со своей юниорской программой сезона-2018/2019, которая поставлена под композицию The Age of Heroes в исполнении венгерского пианиста Балажа Хаваши.

В произвольной спортсмен будет выступать с программой под музыку из рок-оперы «Моцарт», которую также катал, будучи юниором, в сезоне-2018/2019.

Турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy пройдёт с 30 сентября по 3 октября в Батуми, Грузия. Ранее Ветлугин говорил, что на каждом старте этого сезона он будет выступать с новыми программами.