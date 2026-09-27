«Не считаю, что Этери Георгиевна строже других». Трусова — о Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась деталями взаимодействия с тренером Этери Тутберидзе в условиях возвращения в спорт после рождения ребёнка.

— Сейчас вы тренируетесь с Этери Тутберидзе, которую часто воспринимают как очень требовательного педагога. При этом, очевидно, вы не можете посвящать тренировкам всё своё время. Как выстраиваются ваши отношения с тренером с учётом этих обстоятельств?

— Я не считаю, что Этери Георгиевна более строгая, чем другие тренеры. По крайней мере, по отношению ко мне. Да, она требовательная, но требовательны все тренеры, потому что все хотят результата. И это необходимо: даже очень хороший спортсмен вряд ли сможет полноценно тренироваться без человека, который со стороны видит ошибки, говорит, что ты что-то не доделал, или, наоборот, вовремя останавливает.

У нас нормальные и очень понимающие отношения. Иногда я даже удивляюсь, насколько она понимает мою ситуацию. Бывают моменты, когда я говорю, что не могу прийти, объясняю причину, и мы договариваемся. Например, недавно сын заболел. Я сказала, что у Миши температура и мы с мужем не можем оба прийти на тренировку. Все спокойно к этому отнеслись. Никто ничего не сказал, потому что все понимают ситуацию. Я объективно не могу поступить иначе: ребёнок хочет быть со мной, он от меня полностью зависит. И для меня он в любом случае будет на первом месте. Семья всегда была для меня самой важной частью жизни, просто теперь в ней появился ещё один маленький человек, – приводит слова Игнатовой Forbes.ru.