Хавронина и Нарижный выступили с произвольным танцем на мемориале Ондрея Непелы

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступили с произвольным танцем на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы». В сумме за две программы спортсмены получили 177,93 балла и занимают промежуточное второе место. Впереди выступления ещё пяти дуэтов.

Для Хаврониной и Нарижного турнир в Словакии первый за 1,5 года. Пара не выступала на соревнованиях из-за травмы и длительного восстановления партнёра.

Ранее на турнире в Братиславе, Словакия, победу одержал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за две программы он набрал 292,09 балла. Ещё два россиянина Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.