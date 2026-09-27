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Хавронина и Нарижный выступили с произвольным танцем на мемориале Ондрея Непелы

Хавронина и Нарижный выступили с произвольным танцем на мемориале Ондрея Непелы
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Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступили с произвольным танцем на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы». В сумме за две программы спортсмены получили 177,93 балла и занимают промежуточное второе место. Впереди выступления ещё пяти дуэтов.

Для Хаврониной и Нарижного турнир в Словакии первый за 1,5 года. Пара не выступала на соревнованиях из-за травмы и длительного восстановления партнёра.

Ранее на турнире в Братиславе, Словакия, победу одержал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за две программы он набрал 292,09 балла. Ещё два россиянина Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров заняли 4-е и 10-е места соответственно.

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