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Хавронина и Нарижный стали седьмыми на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе

Хавронина и Нарижный стали седьмыми на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе
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Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В сумме за две программы они получили от судей 177,93 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Произвольный танец
27 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено

Победу одержал испанский дуэт Оливия Смарт и Тим Дик с результатом 197,22 балла. Второе место заняли представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (194,10). Тройку призёров замкнули американцы Уна Браун и Гейдж Браун (190,81).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Оливия Смарт и Тим Дик (Испания) — 197,22.
3. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) — 194,10.
3. Уна Браун и Гейдж Браун (США) — 190,81.

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