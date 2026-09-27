Хавронина и Нарижный стали седьмыми на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В сумме за две программы они получили от судей 177,93 балла.

Победу одержал испанский дуэт Оливия Смарт и Тим Дик с результатом 197,22 балла. Второе место заняли представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (194,10). Тройку призёров замкнули американцы Уна Браун и Гейдж Браун (190,81).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Оливия Смарт и Тим Дик (Испания) — 197,22.

3. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) — 194,10.

3. Уна Браун и Гейдж Браун (США) — 190,81.