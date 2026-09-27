«Думаешь о том, как катать». Фёдоров — о выступлении на своём первом международном старте

Российский фигурист Григорий Фёдоров поделился впечатлениями от выступления на своём первом международном старте — турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

— Это был ваш первый международный старт. В чём отличие между внутренними и международными стартами, по вашему мнению?

— На самом деле, когда выходил, особо уже не думал о каких-то отличиях, ты всё равно выходишь катать свою программу, делать свои элементы и абстрагируешься от того, где ты, кто на тебя смотрит. Думаешь только о том, как катать.

— Какие планы сейчас у вас?

— Сейчас отдохнуть, восстановиться и начать готовиться к следующим соревнованиям. Исправлять ошибки, которые сейчас обнаружили, — сказал Фёдоров в интервью Okko.

На турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, фигурист занял 10-е место, получив от судей 213,80 балла.