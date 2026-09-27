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Чемпион Олимпиады-2026 Михаил Шайдоров поблагодарил за поддержку на турнире в Братиславе

Чемпион Олимпиады-2026 Михаил Шайдоров поблагодарил за поддержку на турнире в Братиславе
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Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Спортсмен занял третье место, получив от судей 272,75 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Огромное спасибо всем моим болельщикам за поддержку!» — написал Шайдоров в социальной сети, приложив фото с соревнования.

Фото: Из личного архива Михаила Шайдорова

Турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия, проходил с 25 по 27 сентября. В соревнованиях приняли участие российские одиночники Евгений Семененко, занявший первое место, Глеб Лутфуллин (четвёртое место) и Григорий Фёдоров — 10-й. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных стартов в нейтральном статусе.

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