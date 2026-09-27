Дуэту Хавронина/Нарижный не хватило 0,08 балла, чтобы набрать технический минимум для ЧМ

Российскому танцевальному дуэту Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный не хватило 0,08 балла, чтобы набрать технический минимум для участия в чемпионате мира.

Фигуристы заняли седьмое место на турнире серии «Челленджер» в Братиславе, Словакия. Дуэт получил за технику 41,07 балла в ритм-танце и 56,85 в произвольном, завершив выступления с суммарной технической оценкой 97,92 балла. Технический минимум для возможного участия в чемпионате мира составляет 98,00 балла, что всего на 0,08 больше, чем у российских спортсменов.

Отметим, что полученной Хаврониной и Нарижным оценки достаточно для норматива к чемпионату Европы – 85,00 балла. Чемпионат Европы пройдёт с 25 по 31 января 2027 года в Лозанне, Швейцария. Чемпионат мира – с 15 по 21 марта 2027 года в Тампере, Финляндия. Ранее техминимум для ЧМ выполнили россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов, ставшие серебряными призёрами Kinoshita Group Cup в Токио. Суммарно за технику они набрали 102,23 балла.