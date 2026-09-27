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«Твоя проблема — это талант». Алексей Мишин обратился к Адаму Сяо Хим Фа

«Твоя проблема — это талант». Алексей Мишин обратился к Адаму Сяо Хим Фа
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Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин обратился к французскому фигуристу Адаму Сяо Хим Фа после турнира серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия.

Ранее Адам занял пятое место с результатом 249,35 балла. Победу одержал ученик Мишина российский фигурист Евгений Семененко (292,09).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Адам, твоя проблема — это твой талант. Ты слишком талантлив относительно нормального уровня возможностей. Ты гораздо выше, и это создаёт для тебя проблему. Если ты преодолеешь эти трудности, ты будешь звездой, реальной звездой, суперзвездой», – сказал Мишин в видео в телеграм-канале «Фигурное катание».

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