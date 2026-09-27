«Женя может бороться за победу на чемпионатах Европы и мира». Энберт — о Семененко

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт выразил мнение, что российский фигурист Евгений Семененко может бороться за победу на чемпионатах Европы и мира.

Ранее Семененко стал победителем мемориала Ондрея Непелы. В сумме за две программы он набрал 292,09 балла. Это девятый результат в истории фигурного катания.

«Выступление Жени впечатлило, это очень‑очень классно. Очень классные программы, очень хорошо откатаны, и действительно такое чувство, что Женя добавляет от старта к старту. Понятно, что на прокатах он катал произвольную не на максимум, но в Словакии это уже выглядело совершенно по‑другому, с четверными, со сложнейшим набором.

Очень хорошая подготовка, он находится сейчас в правильной форме. Понятно, что мы привыкли начало сезона воспринимать как время, чтобы что‑то попробовать и раскачаться. Но сейчас для наших спортсменов начало сезона — это основополагающий момент всего сезона, когда они могут получить приглашение на этапы Гран‑при и максимум рейтинга, выигрывая «челленджеры».

Очень хорошие баллы для первого выхода на международную арену. Это супербаллы. Я рад, что судьи высоко оценили и катание, и сложность прыжк