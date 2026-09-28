«Я пришла к осознанному решению». Трусова — о возвращении в спорт

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как принимала решение возобновить спортивную карьеру.

«Теоретически я могла вернуться ещё до Олимпиады 2026 года. Но я вышла замуж, и мне всегда хотелось рано стать матерью, поэтому решила сначала родить, а потом уже посмотреть, как всё сложится. Постепенно я начала возвращаться в ледовые шоу, стала снова прыгать и восстанавливать свою форму. Это происходило не так быстро, как мне хотелось, но у меня получалось. К 22 годам я пришла к осознанному решению вернуться в спорт, понимая, зачем мне это нужно и что придётся делать [для достижения намеченных целей].

Сейчас я снова на льду, но бессмысленно сравнивать меня с той, какой я была раньше, и думать, что я осталась прежней. По характеру, по отношению к тренировкам, по тому, как я работаю, — я такая же. Когда я не занята ребёнком и могу сосредоточиться на работе, я всё так же думаю о том, что и как мне нужно сделать, переживаю, что какие-то элементы могут не получиться. Это во мне не изменилось, да и менять это, наверное, не нужно. А в остальном я, конечно, совершенно другой человек», – приводит слова Игнатовой Forbes.ru.