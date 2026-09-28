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«Мне это не очень нужно». Трусова — о времени наедине с собой без мужа и сына

«Мне это не очень нужно». Трусова — о времени наедине с собой без мужа и сына
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, успевает ли уделять время себе вне тренировок и заботы о сыне.

«Я считаю, что мне это не очень нужно. Бывает, конечно, что я могу сказать мужу: «Побудь с сыном минут 10, я пойду полежу». Могу немного отдохнуть, посидеть в телефоне, пока он занимается Мишей. Но чтобы мне нужно было проводить какое-то большое количество времени одной — такого нет. Если я долго нахожусь без мужа, начинаю скучать по нему. А если долго нахожусь без ребёнка, то к тому же чувствую огромную вину», – приводит слова Игнатовой Forbes.

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