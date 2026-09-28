«Это работа на износ». Шайдоров — о работе с Ше-Линн Бурн

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал о работе с канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

– В Калифорнии ты в первый раз поработал с Ше-Линн Бурн. Как вообще попасть к ней на постановку? Говорят, это непросто.

– Да, это так. Я очень хотел поставить у неё программу, когда мы с Арутюняном договорились о летней стажировке, он попросил за меня Ше-Линн. Она работает на том же катке, что и он.

– Почему ты решил у неё ставить именно короткую программу?

– Это было понятно с самого начала. Мне многие рассказывали, что постановка у неё — это небыстро, это работа на износ и ни на что не похоже. А у нас с ней была всего неделя, поэтому произволку мы бы никак не успели.

Так и вышло: мы еле успели закончить короткую программу, последние штрихи доделывали перед моим выездом в аэропорт. И это ещё не конец, мы уже созванивались по видеосвязи. Работы ещё много, потому что получилась программа в совершенно новом для меня стиле, я такого не ожидал. Но этого я и хотел: попробовать в этом олимпийском цикле что-то новое, интереснее, – приводит слова Шайдорова Sports.