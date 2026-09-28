Шайдоров рассказал, в чём особенность работы с Бенуа Ришо

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился подробностями работы с французским хореографом Бенуа Ришо.

– Произвольную ты поставил во время сборов у Бенуа Ришо. Объясни мне как чайнику: в чём разница между двумя этими системами?

– Америка и Франция — разные вселенные, разные подходы — всё другое. И я рад, что попробовал обе. По-разному устроены сами тренировки. У Арутюняна упор на другие аспекты скольжения, там я больше работал с Рафаэлем Владимировичем лично. Во Франции я в основном занимался со своими тренерами — Алексеем Урмановым и Мурадом Курбановым. Техника — с ними, скольжение и хореография — с Бенуа.

У Ришо и постановочный процесс тоже отличается. У них с Ше-Линн разные подходы, свои фишки и свой нарратив в работе. Бенуа очень лёгкий в работе. Все идёт естественно, с шутками, но довольно интенсивно. Я поражаюсь, насколько быстро он придумывает хореографию – мы создали скелет программы буквально за пару дней. Да, потом много времени уходит на доработку и детали, но основа рождается прямо на глазах.

Если мне что-то кажется в процессе неудобным, он ищет замену. Бенуа гибкий хореограф и очень харизматичный, это невозможно не заметить. Для программы он выбирает какую-то историю – и делает это «от тебя», от того, что хорошо сядет именно на тебя.

Мне кажется, у нас получилась более взрослая программа, с более зрелым катанием. В новый сезон хочется войти немного другим: сильным, уверенным и показать более амплитудное катание.

Главный подарок этого сезона – я поработал с двумя такими разными постановщиками. Каждый увидел меня по-своему, – приводит слова Шайдорова Sports.