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Сын Плющенко назвал пилота Формулы-1, который ему нравится

Сын Плющенко назвал пилота Формулы-1, который ему нравится
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13-летний азербайджанский фигурист Александр Плющенко, являющийся сыном двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, за несколько дней до этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана назвал своего любимого пилота.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

— Послезавтра я улетаю как раз в Азербайджан. Там буду несколько дней тренироваться.

— На сборы?
— Нет, просто отдохнуть после соревнований. Мы хотели сходить на Формулу-1. Мне нравится Шарль Леклер из «Феррари», — приводит слова Плющенко-младшего Sport24.

В гонке, которая прошла в субботу, 26 сентября, в столице Азербайджана, Леклер финишировал четвёртым, а его напарник Льюис Хэмилтон — шестым.

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