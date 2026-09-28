Сын Плющенко назвал пилота Формулы-1, который ему нравится

13-летний азербайджанский фигурист Александр Плющенко, являющийся сыном двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, за несколько дней до этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана назвал своего любимого пилота.

— Послезавтра я улетаю как раз в Азербайджан. Там буду несколько дней тренироваться.

— На сборы?

— Нет, просто отдохнуть после соревнований. Мы хотели сходить на Формулу-1. Мне нравится Шарль Леклер из «Феррари», — приводит слова Плющенко-младшего Sport24.

В гонке, которая прошла в субботу, 26 сентября, в столице Азербайджана, Леклер финишировал четвёртым, а его напарник Льюис Хэмилтон — шестым.