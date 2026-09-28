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«Ты — герой». Бойкова отреагировала на победу Семененко на мемориале Непелы

«Ты — герой». Бойкова отреагировала на победу Семененко на мемориале Непелы
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Александра Бойкова, чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу российского фигуриста Евгения Семененко на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Россиянин уверенно выиграл соревнования, получив от судей за два проката 292,09 балла. После короткой программы он также был лидером.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 18:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Россия
292.09
2
Даниэль Грассль
Италия
278.80
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
272.75

«Ну, Евгений, ты — герой!» – подписала Бойкова фотографию с выступлением Семененко, сопроводив текст эмодзи бицепса и сердца.

Семененко обошёл по сумме баллов олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова и серебряного призёра чемпионата Европы Даниэля Грассля.

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