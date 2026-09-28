«Ты — герой». Бойкова отреагировала на победу Семененко на мемориале Непелы

Александра Бойкова, чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу российского фигуриста Евгения Семененко на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Россиянин уверенно выиграл соревнования, получив от судей за два проката 292,09 балла. После короткой программы он также был лидером.

«Ну, Евгений, ты — герой!» – подписала Бойкова фотографию с выступлением Семененко, сопроводив текст эмодзи бицепса и сердца.

Семененко обошёл по сумме баллов олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова и серебряного призёра чемпионата Европы Даниэля Грассля.