Вайцеховская: Хавронина и Нарижный не произвели сильного впечатления

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу произвольного танца российских фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, выступающих в паре. Ранее танцоры стали седьмыми на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

«Прежде чем окунуться в очередную фигурнокатательную неделю, вернусь ко вчерашнему дню. К танцам. Мне довольно давно уже кажется, что Оливия Смарт и Тим Дик, которые выиграли турнир в Братиславе, так долго не получали от судей того признания, которого заслуживали, что в какой-то момент просто стали делать то, что им нравится. Видно, что ребята абсолютно свободны внутренне, не боятся пробовать что-то авангардное, не боятся рисковать и экспериментировать (с костюмами в том числе). И это невероятно привлекает, а кроме того делает пару совершенно непохожей ни на кого другого, запоминающейся и очень яркой.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, напротив, не произвели в произвольном танце сильного впечатления. Я подозреваю, кстати, что это имеет прямую связь с тем, что написано выше. Александр Жулин так долго шёл к высоким позициям с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, так долго пытался нащупать в постановках какой-то алгоритм успеха, что в какой-то момент мог просто испугаться рисковать и непроизвольно (хотя, возможно, и сознательно) стал копировать то лучшее, что постоянно было перед глазами — Гийома и Габриэлу. Даже мне как-то сказал что-то вроде: почему же не скопировать, когда образец настолько хорош?

Рисковать в танцах действительно страшно, особенно когда тебе постоянно приходится доказывать, что твоя пара самая крутая. У Жулина ведь так и получалось: сначала доказывал с Викой и Никитой, потом — с Сашей Степановой и Иваном Букиным.

Мне бы точно не хотелось, чтобы Хавронина и Нарижный стали заложниками именно этих тренерских пристрастий. Да и когда рисковать, если не сейчас?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.