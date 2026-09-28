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Дэвид Нарижный оценил их с Ириной Хаврониной совместный дебют на международной арене

Дэвид Нарижный оценил их с Ириной Хаврониной совместный дебют на международной арене
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Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной, оценил их с партнёршей совместный дебют на международной арене. Спортсмены выступили на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, где заняли итоговое седьмое место, получив от судей за два проката 177,93 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Произвольный танец
27 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено

— Какие впечатления от проката?
— В целом всё нормально. Для первого раза пойдёт. Немножко сегодня было более волнительно, но в целом надо просто поднакатать что-то, да и всё.

— Но довольны тем, как прошёл для вас первый международный турнир?
— Да, неплохо. Для нас это вообще первый турнир больше чем за полтора года. Хотя всё равно у нас старты на хорошем уровне в стране проходят, поэтому я не исключаю их важность для нас, — цитирует Нарижного «Советский спорт».

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