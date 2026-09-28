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Александр Плющенко: Гном Гномыч — культовый ник

Александр Плющенко: Гном Гномыч — культовый ник
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Азербайджанский фигурист Александр Плющенко ответил на вопрос, волнует ли его закрепившийся за ним ник Гном Гномыч.

— В социальной сети у тебя ник Гном Гномыч. Некоторые тебя так до сих пор называют. Тебе хочется, чтобы всё-таки это прекратилось?
— Слушай, да мне на самом деле уже всё равно. Конечно, хочется, чтобы меня Сашей Плющенко называли, но меня так уже и называют в основном. Гном Гномыч встречается реже, потому что я вырос.
Будем честны, Гном Гномыч — это культовый ник. Я очень благодарен маме, что она его придумала, потому что он очень сильно взлетел. Если бы не этот ник, мне кажется, больше миллиона подписчиков у меня бы не было.

— Не будешь менять его?
— Посмотрим, – приводит слова Плющенко Sport24.

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