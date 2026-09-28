Сын Плющенко предположил, кто должен получить «Золотой мяч» в сезоне-2025/2026

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко предположил, кто из футболистов должен получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026. В топе Плющенко: Хвича Кварацхелия, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

— Важный вопрос как фанату футбола: кто должен получить «Золотой мяч» в этом сезоне?

— Я сейчас нахожусь в Грузии, очень, конечно, хотел бы, чтобы Хвича Кварацхелия получил. Потому что то, что он творил в прошлом сезоне, как он играл, — это было невероятно. Он выиграл Лигу чемпионов, но, к сожалению, он не участвовал в чемпионате мира. Но Хвича был невероятно крутой. Заслужил, конечно, Гарри Кейн. Один из лучших бомбардиров вообще Лиги чемпионов, очень много забил. И на чемпионате мира третье место занял. Но и Килиан Мбаппе тоже неплох был — это один из моих любимых футболистов. Но в этом сезоне, конечно, «Реал» Мадрид не очень хорошо сыграл. И Франция, к сожалению, проиграла. Ну и вообще, конечно, Усман Дембеле. Усман Дембеле выиграл всё то же самое, что и в прошлом году. В прошлом году, безусловно, у него был честный «Золотой мяч». Рафинья был в порядке, но Дембеле забрал честный «Золотой мяч». И, конечно, если он заберёт в этом сезоне «Золотой мяч», в принципе, будет неплохо. Поэтому Гарри Кейн, Дембеле, Хвича либо Мбаппе. Но я буду болеть за Хвичу, – приводит слова Плющенко Sport24.