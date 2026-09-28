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«Небо и земля». Нарижный сравнил уровень организации российских и международных турниров

«Небо и земля». Нарижный сравнил уровень организации российских и международных турниров
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Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной, сравнил уровень организации на российских и международных турнирах. Спортсмены 26 и 27 сентября выступили на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, где заняли итоговое седьмое место, получив от судей за два проката 177,93 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Произвольный танец
27 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено

— Что думаете про организацию? Есть ощущение, что по сравнению с российскими соревнованиями иногда «челленджеры» напоминают весёлые старты…
— Так всегда было. Даже юниорские Гран-при в мире организовывают не так, как у нас наши Гран-при. В России правда очень хороший уровень, хорошая организация, особенно в Челябинске. Это вообще небо и земля. Помню, я выступал в юниорах на Гран-при в Челябинске, там организация была на уровне чемпионата мира. В тот же год финал Гран-при был в Италии. Он был организован хуже, чем юниорский Гран-при в России. А здесь [в Братиславе] был вообще мой первый международный юниорский Гран-при, на этой же арене. Мы тут же жили, тут же выступали. Поэтому воспоминания прикольные. Но для «бэшки» организация нормальная.

— Успели испытать эйфорию от нахождения на международном турнире или больше было нервно?
— Наверное, больше нервно. Думаю, это придёт со временем, когда в программах будем больше уверены, когда по ним не будет вопросов. Если элементы будут уверенными, ты будешь катать их в удовольствие. Пока есть косяки, — приводит слова Нарижного «Советский спорт».

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