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Алина Горбачёва не выступит на мемориале Дениса Тена — источник

Алина Горбачёва не выступит на мемориале Дениса Тена — источник
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва не выступит на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября. Её выступление планируется на Budapest Trophy, который пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября.

«Участие Алины Горбачевой планируется на «челленджере» в Венгрии. В Казахстане выступят Мария Захарова, Александра Игнатова, Дина Хуснутдинова», – сообщил ТАСС источник.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявку сборной России на «челленджер» в Казахстане. Российские спортсмены выступят на соревновании в нейтральном статусе.

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