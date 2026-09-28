Алина Горбачёва не выступит на мемориале Дениса Тена — источник

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва не выступит на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября. Её выступление планируется на Budapest Trophy, который пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября.

«Участие Алины Горбачевой планируется на «челленджере» в Венгрии. В Казахстане выступят Мария Захарова, Александра Игнатова, Дина Хуснутдинова», – сообщил ТАСС источник.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявку сборной России на «челленджер» в Казахстане. Российские спортсмены выступят на соревновании в нейтральном статусе.